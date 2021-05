Sequestrati beni immobili per 3 milioni di euro nel nord ovest. In Liguria coinvolta la provincia di Savona

Confisca e sequestro di beni ai danni di un nomade di origine italiana che aveva riconvertito in beni immobili in Liguria, Piemonte e Lombardia per un valore di oltre 3 milioni di euro i proventi di una serie di rapine. in alcune ville. A dare esecuzione ai provvedimenti i Carabinieri di Pavia e Asti. La confisca dei beni, decisa dal Tribunale di Torino, fa seguito al sequestro dei beni operato nel mese di luglio 2020 a seguito di una proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale inoltrata dal Direttore della Dia e al termine di complessi accertamenti economico-patrimoniali. Le rapine commesse sono state perpetrate negli ultimi anni. Le rapine erano state commesse facendo leva sulla buona fede delle vittime che venivano ingannati dai rapinatori i quali per introdursi negli alloggi utilizzavano falsi tesserini o altri segni distintivi.