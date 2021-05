Vaccino AstraZeneca agli over 18: esaurite le dosi in meno di 24 ore

Già esaurite in 24 ore le 22 mila dosi di vaccino AstraZeneca destinate agli over 18 prenotate a partire dalla serata di ieri dalle 23. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti “Per una volta i ragazzi hanno dato una lezione agli adulti è una lezione dei 18enni che hanno colto un’opportunità per mettersi in sicurezza, dando fiducia a un vaccino che sta riacquistando quella credibilità che merita” ,ha commentato Toti.