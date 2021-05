A10, un incidente al giorno: tamponamento nella tarda serata di ieri a Borghetto S.Spirito

Posted on

ANDORA. Due risse hanno movimentato la notte andorese. La più grave alle prime luci dell’alba nell’area parcheggio di via Piangrande, nei pressi della rotonda sull’Aurelia, vicino alla Marina. Diversi ragazzi italiani, alcuni piemontesi ed altri liguri, tutti tra i 25 ed i 30 anni, per cause ancora da chiarire sono passati rapidamente dalle parole ai […]