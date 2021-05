I “Venerdì Scientifici” di Savona proseguono con la seconda puntata sugli ultrasuoni

I “Venerdì Scientifici” di Savona, a cura dell’associazione “Giovani per la Scienza”, proseguono con la seconda puntata sugli ultrasuoni, spiegati da Vittorio Barbano. L’incontro, previsto venerdì 14, sarà aperto al pubblico sulla piattaforma virtuale Zoom a partire dalle ore 16:00. La prima lezione ha introdotto i concetti delle onde in generale, per poi concentrarsi sugli ultrasuoni e i metodi con cui essi vengono, o possono essere, utilizzati in campo industriale e di laboratorio.

Nel secondo incontro ci si focalizzerà su come essi possono essere utilizzati in processi industriali, dall’estrazione di nutrienti dalle cellule, al trattamento della carne, fino alla conservazione di latte e prodotti surgelati, Vittorio spiegherà al pubblico quelli che sono i processi di trattamento e conservazione degli alimenti e i metodi innovativi e, nel possibile, meno invasivi con cui poterli trattare in futuro.

Vittorio Barbano è uno studente neolaureato in Ingegneria Chimica e Alimentare presso il Politecnico di Torino, dove ora sta seguendo il corso Magistrale di Ingegneria Chimica, indirizzo Biotecnologico-Alimentare.

Fa parte dell’associazione Giovani per la Scienza dal 2013, è stato uno dei responsabili del gruppo del Moto Armonico, esperimento esposto ora presso le Vetrine della fortezza del Priamar.

Ha svolto il ruolo responsabile nel gruppo di Ottica di “Fisica e Oltre”, il gruppo di Giovani per la Scienza che si riuniva presso l’Istituto Tecnico Ferraris Pancaldo di Savona.

Prima di iniziare il percorso universitario Vittorio ha frequentato l’IISS Ferraris Pancaldo di Savona, dove si è diplomato come Perito Chimico con ottimi voti. Inoltre, durante i suoi studi superiori, ha partecipato a uno stage presso la Esso Italiana, con sede a Vado Ligure.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato a partecipare può contattare l’Associazione compilando il seguente modulo di Google (clicca QUI).