Tik Tok, istruzioni per l’uso: webinar gratuito per i genitori

TikTok è oggi una delle piattaforme più utilizzata dai giovanissimi: in che modo i nostri figli utilizzano questa piattaforma? Perché la usano e cosa li attrae? Come possiamo, in quanto genitori, guidarli nell’utilizzo? Quali strumenti di supervisione offre? Il 28 aprile alle ore 18 Regione Liguria, in collaborazione con TikTok, organizza un webinar per utilizzo positivo dello strumento, approfondendone le modalità di funzionamento e uso consapevole. La psicologa Biancamaria Cavallini, Consigliera Segretario Ordine Psicologi Liguria, introdurrà l’argomento affrontando gli aspetti principali dell’educazione al digitale in famiglia.Un team di esperti di TikTok ci aiuterà a capire come la piattaforma possa esser utilizzata in sicurezza e possa diventare uno strumento per condividere conoscenza in modo divertente.

