Imperia, mutuo e crisi economica da COVID: lascia il parroco di San Giovanni, Don Ennio Bezzone

Crisi economica legata al COVID è la causa delle dimissioni di Don Ennio Bezzone, parroco dal 2019 della basilica di San Giovanni a Imperia. Un mutuo contratto per finanziare delle spese a cui non è corrisposto nessun aumento tra le entrate. Fino a questo momento tutte le rate sono state pagate ma la difficile situazione complessiva e la necessità dell’arrivo di una persona più esperta in materia, ha convinto il sacerdote a lasciare l’incarico. Non ancora reso noto il nome del sostituto.