Genova, malgrado i domiciliari ha continuato a spacciare: 19 enne arrestato

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nonostante fosse finito ai domiciliari due mesi fa ha proseguito nella sua attività. Dopo una perquisizione effettuata dagli agenti sono stati rinvenuti nel terrazzo condominiale: 100 grammi di hashish, 10 grammi di ketamina e sette grammi di cocaina. Gli agenti per cogliere in flagranza di reato il ragazzo lo hanno atteso fino a quando non è arrivato e a quel punto è stato arrestato.