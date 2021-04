La Spezia, in vendita la Card Golfo e Terre dei Poeti

Posted on

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere e del bicentenario della nascita di Florence Nightingale, promotrice dell’Infermieristica moderna, l’amministrazione comunale di Albenga vuole ringraziare tutti i professionisti che quotidianamente svolgono il proprio operato, con dedizione e competenza! Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Mai come in questa circostanza è emersa l’importanza del lavoro di squadra. Per raggiungere gli […]