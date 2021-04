La collera dei gestori di bar, ristoranti, partite IVA e ambulanti: martedì di mobilitazione in tutta Italia

Nessuno ce la fa più, da quasi un anno e mezzo bar, ristoratori, palestre, partite IVA e tantissime altre categorie sono alle prese con fatturati crollati anche del 100%, chiusure continue, talvolta ideologiche, e una ripresa che appare sempre più distante a causa della pandemia che non accenna a mollare la presa complici anche le numerose varianti. Oggi è stato il giorno della collera, della protesta contro le chiusure. Scontri in Piazza Montecitorio a Roma dove si è svolta la manifestazione principale, si segnalano feriti tra agenti e dimostranti oltre a qualche fermo per i tafferugli. Alcune decine di persone hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine ma sono state respinte, i poliziotti hanno più volte caricato le persone che lanciavano oggetti: “Protesta della disperazione” hanno detto i manifestanti. Anche in altre città italiane si sono svolte manifestazioni dello stesso tenore con la protesta degli ambulanti che in Liguria ha interessato Imperia. A Milano traffico bloccato dai furgoni, cortei in tutta Italia con blocchi e momenti di tensione.

Foto: ADNKRONOS