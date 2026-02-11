Rapallo, a fuoco alloggio in palazzina: un ustionato a “Villa Scassi”

Intervento dei vigili del fuoco in un alloggio all’ultimo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i soccorsi medici. Il bilancio è di un uomo trasferito in codice rosso all’ospedale “Villa Scassi” nel reparto Grandi Ustionati. In corso le indagini per risalire alle cause del rogo.
