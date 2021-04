Zona rossa nell’Imperiese. Il sindaco di Sanremo Biancheri: “Nuovamente in difficoltà tutta la collettività”

“È arrivata poco fa la nuova ordinanza regionale che prevede l’entrata in fascia rossa dalla mezzanotte di questa sera fino a domenica 11 aprile compresa.

Purtroppo lo scarso preavviso, di sole poche ore che rispetto all’entrata in vigore dell’ordinanza stessa, mette nuovamente in forte difficoltà tutta la collettività, ed in particolare le tante attività commerciali e produttive toccate dal provvedimento.

Auspico che questa nuova pesante misura restrittiva, unitamente ad una accelerazione della campagna vaccinale, possa essere decisiva per portarci definitivamente fuori da questa situazione”, è il commento del sindaco di Sanremo, Biancheri.