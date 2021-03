“Dantedì”, Sarzana protagonista dell’evento nazionale

Sarzana celebra il “Dantedì”, vale a dire la giornata del 25 marzo che gli studiosi riconoscono quale data di inizio del viaggio nell’aldilà di Dante Alighieri, con una serie di iniziative che, nel rispetto delle disposizioni antipandemia, si svolgeranno in modalità on -line.

A partire da una videoconferenza, tenuta dalla professoressa Rina Gambini, dal titolo “Come sa di sale lo pane altrui – Il pane per Dante” che sarà fruibile a partire proprio da giovedì prossimo accedendo al sito dell’ente www.comunesarzana.gov.it, nella sezione Social Media – Youtube channel dove verrà inserita una playlist dedicata alla cultura.

Dantedì, evento che coinvolge l’intero Paese, vede quindi Sarzana fra le città protagoniste.

E non potrebbe essere altrimenti dato che, come noto, la nostra città ha ospitato il Sommo Poeta quel 6 ottobre del 1306 quando, nella piazza della Calcandola (oggi piazza Matteotti), Dante ricevette l’incarico di procuratore dei Malaspina sulla base di un atto formale, stilato dal notaio sarzanese Giovanni di Parente di Stupio, per portare a termine la lunga trattativa di pace fra i Malaspina dello Spino Fiorito e il Vescovo Conte di Luni.

“Nel 2021 – si legge nella delibera con cui la Giunta sarzanese ha approvato la proposta del sindaco nonché assessore alla cultura Cristina Ponzanelli relativa celebrazioni dantesche- gli appuntamenti del Dantedì si svolgeranno interamente in modalità online, sui social, con pillole, letture in streaming, performane dedicate a Dante, tutte iniziative identificate dagli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante”.

“L’influenza culturale di Dante nella società italiana ed europea è imponente e il settecentenario dalla sua morte rappresenta un’opportunità importante per studiare e approfondire la figura e l’impatto che il Sommo Poeta ha avuto e continua ad avere su di noi- dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli-. Abbiamo voluto proporre un appuntamento di approfondimento di spessore. Dopo aver riconosciuto la cittadinanza onoraria a Dante proseguiamo quest’anno con altre iniziative volte ad allacciare sempre di più la città di Sarzana alla sua straordinaria figura storica” .