La Spezia, il sindaco Peracchini incontra il nuovo Presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Sommariva

Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha incontrato a Palazzo Civico il nuovo Presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva.

“Un incontro molto cordiale e fruttuoso sui grandi temi che interessano la nostra Città per il 2021 e gli anni a venire – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Nel rinnovare le mie congratulazioni al Presidente Sommariva per il suo nuovo incarico, ho portato alla sua attenzione diversi temi sui quali, come Amministrazione, abbiamo sempre ritenuto prioritari per ottenere un equilibrio armonico fra la Città e le attività del porto: la restituzione della Calata Paita alla Città, l’attenzione all’ambiente e la necessità di abbattere quanto più possibile l’indice di rumorosità a vantaggio dei lavoratori stessi e dei quartieri del levante, un nuovo slancio agli investimenti anche infrastrutturali di cui il nostro territorio ha bisogno per un costante sviluppo tecnologico e occupazionale e per aumentare la competitività con gli altri porti. In questi anni, La Spezia è diventata non solo sempre più centrale nel panorama regionale, italiano ed europeo nella logistica e nel trasporto merci, ma anche un porto turistico fondamentale sul quale dobbiamo continuare a investire nella ripartenza dell’emergenza Covid. Lo sviluppo sostenibile è sempre stata la parola chiave delle politiche dell’Amministrazione, che infatti ha fortemente incoraggiato e sostenuto la firma del Blue Flag a fine 2019, grazie al quale prima che entrino in porto, le navi hanno l’obbligo di passare a un combustibile più pulito. La sinergia fra istituzioni è il miglior metodo per garantire una prospettiva di crescita e progresso del territorio e sono particolarmente soddisfatto di aver trovato da parte del presidente massima collaborazione e attenzione verso il nostro territorio”.