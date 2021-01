Breve pausa: torna la zona arancione prima dell’Epifania in rosso

Lunedì 4 gennaio, in base al “decreto Natale”, l’Italia e la Liguria tornano in zona arancione per un giorno (domani e dopodomani tornerà la zona rossa)Oltre alle indicazioni specifiche per le zone arancioni, riportate in grafica, ricordiamo che valgono sempre le seguenti regole: resta vietato ogni spostamento fra Regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione. Rimane il divieto di circolazione fra le 22 e le 5. È possibile recarsi a trovare parenti o amici, presso un’abitazione privata all’interno della stessa Regione, una sola volta al giorno e al massimo in due (più eventuali minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi).