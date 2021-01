Sanremo, frana sulla strada per Bussana

Posted on

Sono state ben 17 mila in sei giorni le richieste dei genovesi per ottenere il buono spesa per i nuclei familiari in difficoltà a causa della crisi economica scatenata dall’epidemia. C’è tempo fino alle 24 del 12 dicembre per fare domanda, dopodiché sarà stilata la graduatoria I richiedenti devono avere un Isee uguale o inferiore […]