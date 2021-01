Italia Viva su Mai e Rixi (Lega): “Vergognosa presa di posizione”

Danja Stocca e Matteo Calcagno di Italia Viva Savona, commentano:”Leggiamo, increduli, le affermazioni di Stefano Mai ed Edoardo Rixi sulla prima nata dell’anno a Genova, Greater, i cui genitori sono originari della Nigeria. I due esponenti della Lega si sono affrettati ad esternare, in ‘risposta’ al presidente Toti, che questa bimba non può essere considerata ligure, né italiana, poiché non é applicabile lo ius soli e la Lega è fortemente contraria“.

“A queste vergognose ed inopportune prese di posizione leghiste rispondiamo che tutti i bimbi nati in Liguria e in Italia sono i benvenuti, che sono a tutti gli effetti liguri ed italiani e che lo ius soli, quando, finalmente, sarà approvato, non farà che recepire formalmente quello che già è nella realtà delle cose“.