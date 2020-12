Menzione speciale per Vado Gateway nell’ambito del Premio Logistico 2020

APM Terminals Vado Ligure si è aggiudica la menzione speciale “Innovazione in ambito tecnologico e logistica 4.0” nell’ambito del Premio Logistico dell’Anno 2020, contest ideato da Assologistica (associazione nazionale degli operatori della logistica in conto terzi), Assologistica Cultura e Formazione (ramo formativo di Assologistica) e il giornale Euromerci, giunto quest’anno alla sedicesima edizione.

La menzione speciale è stata assegnata “per il nuovo Container Terminal di Vado Gateway, tra i più avanzati del Mar Mediterraneo”.

“Il Logistico dell’Anno” è uno storico riconoscimento che da 16 anni a questa parte viene attribuito alle imprese e ai manager del settore della logistica e del supply chain management che hanno fatto dell’innovazione in vari ambiti (Ricerca & Sviluppo, Formazione, Sostenibilità, Multimodalità, IT, Immobiliare logistico, HR, ecc.) un punto di forza della loro operatività nel corso dell’anno.

L’assegnazione è avvenuta ufficialmente questa mattina 16 dicembre nel corso di un evento in streaming.