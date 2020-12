ASL 2 “Savonese”, interventi di restyling per gli ospedali di Pietra, Albenga e Savona

L’ASL 2 ha affidato una serie di lavori una serie di interventi edilizi dedicati agli ospedali Santa Corona di Pietra Ligure, Santa Maria di Misericordia di Albenga e San Paolo di Savona.

Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga:

Lavori vari di adeguamento Servizio Dialisi, PPI, ambulatori, Servizio Radiologia e Reparto MIOS (opere edili, impiantistici e serramenti come da distinte agli atti);

Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure:

Installazione serramenti Pad. Chirurgico Piano 2, 1° Gruppo Operatorio, Reparto Ginecologia Pad. 17, ingresso Piano Terra Pad. 18 e Reparto Psichiatria. Completamento lavori vari Pronto Soccorso (opere edili e serramenti come da distinta agli atti). Implementazione impianto gas medicinali Piano Terra Pad. Chirurgico Reparto Unità Coronarica

Ospedale S. Paolo di Savona:

Implementazione impianti gas medicinali Pad. Astengo Pediatria Piano Terra. Realizzazione filtro per operatori Pad. Astengo Piano 2° Ginecologia Realizzazione filtro per operatori Piano 8° Monoblocco. Installazione paratia in profilati di alluminio anodizzato Reparto Rianimazione Piano 1° Inferiore.