Vigilia del “Vaccine-Day”: ecco i primi sei liguri che lo ricevranno

Hanno combattuto il Covid in prima linea. Un medico, una coordinatrice infermieristica, uno specializzando, un volontario di una pubblica assistenza, un tecnico specializzato: sono i primi sei operatori sanitari che domani riceveranno il vaccino anti-Covid e che in questa clip raccontano la loro storia e le loro speranze. Sono stati presentati in un video della Regione Liguria le prime sei persone che riceveranno il vaccino anti COVID-19 nel giorno simbolico del Vaccine day. Si tratta di sei persone che durante la pandemia hanno svolto i loro compiti in prima fila come stanti altri loro colleghi:

Gloria Capriata, 48 anni di Genova. Infermiera. Dal 1992 lavora all’Ospedale Policlinico San Martino, da quando aveva 19 anni. E’ attualmente coordinatrice infermieristica nel reparto rianimazione, all’M2 del monoblocco.

Giovanni Assumma, 22 anni, di Genova. È milite della cooperativa SIS, ha svolto esperienze di volontariato e il servizio civile presso l’associazione Giovani Amici Uniti Onlus di Genova (GAU), “Sezione Struppa della P.A. Croce Bianca Genovese”.

Maria Ghinatti, 46 anni, di Genova. Dal 2004 al 2017 ha lavorato al pronto soccorso di Savona. Dal 2017 è impiegata in medicina interna all’ospedale San Martino dove è attualmente impiegata nel settore universitario operativo, al padiglione 12.

Marco Giglio, 54 anni, di Genova. E’operatore tecnico specializzato e dal 2007 è assegnato all’attività operativa di igiene. Durante il periodo di emergenza Covid ha dato il proprio contributo aiutando nell’attività di disinfezione.

Luca Castellani, 32 anni, di Genova. È specializzando in medicina d’urgenza al pronto soccorso. Ha partecipato attivamente in prima linea all’emergenza Covid, prima come specializzando e, in seguito, da marzo 2020, con un contratto semestrale, prolungato successivamente per tutta la durata della pandemia.

Chiara Dentone, 42 anni, di Chiavari. Infettivologa, è dirigente medico nella clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino. Ha svolto un dottorato di ricerca in immunologia con l’Università di Genova fuori dall’Italia, a Parigi e Londra.