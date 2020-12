Genova, da oggi nuovo punto tamponi drive-through a Sampierdarena

Posted on

Savona. Sette nuove telecamere sistemate sulla passeggiata di Zinola saranno presto collegate con la centrale operativa del comando della polizia municipale, come quelle esistenti, mentre i vecchi modelli attualmente in uso sono in via di sostituzione. Queste le misure assunte dall’amministrazione comunale per incrementare la sicurezza in città puntando all’incremento del sistema di videosorveglianza. Una […]