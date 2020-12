Roccavignale, sarà Perseo Morandi il Gesù Bambino al presepe di Roccavignale

Posted on

Oggi per la prima volta dopo 75 anni la Classicissima di Primavera non si è disputata Si sarebbe dovuta correre oggi la Milano-Sanremo, l’attesa classicissima di Primavera che molto probabilmente per quest’anno diventerà una classicissima d’autunno. Era da decenni che la celebre corsa ciclistica non era costretta da cause esterne a chiudere il sipario. L’epidemia […]