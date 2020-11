Calcio, la Samp a Torino gioca un tempo e porta a casa un pari

Rimonta e controrimonta, alla fine tra Torino e Sampdoria finisce 2-2 ed è un punto d’oro colato per i blicerchiati che danno segni di ripresa dopo le sconfitte contro Cagliari, Bologna e Derby in Coppa Italia, Il match dell’ “Olimpico” certifica, tuttuavia, che la Samp non riesce a terminare una gara senza subire almeno una rete (unica ecceziona la gara interna contro la Lazio vinta 3-0) e non riesce a gestire il vantaggio e a portare a casa la partita; a differenza che in altre occasioni è però riuscita a reagire e a resistere nel convulso finale in cui la squadra di Giampaolo pur in modo confusionario ha cercato il colpaccio. Il primo tempo è da dimenticare su entrambi i fronti, il Toro la sbloccherebbe già al 7′ con Belotti ma il Var annulla per fuorigioco. La Samp sta quasi a guardare, non riparte, è lenta, confusa. Al 25′ Belotti porta avanti i granata grazie ad una giocata di Singo e ad una dormita di Augello che pensa che il pallone sia uscito e lascia fare al giocatore di casa che centra sul secondo palo per Belotti che in scivolata insacca.I primi 45′ sono tutti qui. Ranieri inviperito ne cambia 4 nell’intervallo e si comincia a vedere giocare a calcio: negli spogliatoi finiscono: Verre, Jankto, Yoshida ed Ekdal ed entrano Gabbiadini, Damdsgaard, Tonelli e Adrien Silva. Non è un caso che la Samp cambi volto e partita: trascorrono 9′ e Candreva sfrutta un rimpallo per silurare Sirigu e fare 1-1. La Samp cavalca e il Toro va nel pallone: e’ il 63′ quando Candreva inventa un lancio per Quagliarella che al volo incenerisce Sirigu con una rete spettacolare: ribaltone servito. Il Torino si fa vedere solo in occasione del pareggio di Meite che di testa trova il 2-2. Il finale è tutto per i padroni di casa che spingono in maniera caotica creando con Lyanco il pallone del 3-2 su cui Audero compie un miracolo grande così. Poi è solo caos e alla Samp va bene così.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

TORINO- SAMPDORIA 2-2

GOL: 25′ Belotti (t), 54′ Candreva (s), 63′ Quagliarella (s), 77′ Meitè (t)

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez (70′ Murru); Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi (70′ Verdi); Belotti, Zaza. Allenatore Conti (Giampaolo positivo al Covid).

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida (46′ Tonelli), Augello; Candreva, Ekdal (46′ A.Silva), Thorsby, Jankto (46′ Damsgaard); Verre (46′ Gabbiadini); Quagliarella (83′ Ramirez). Allenatore Benetti (Ranieri squalificato).

Arbitro: Doveri di Roma