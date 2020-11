Piccole foglioline verdi, il basilico, leggende e misteri…

Il basilico viene abitualmente considerato uno degli ingredienti principali della cucina mediterranea ed è quasi impossibile non citarlo quando si parla di Liguria, dov’è stato inserito di diritto tra le principali tipicità della regione, potrebbe, tuttavia, apparire curioso ritrovarlo anche tra le righe di una rubrica dedicata ai misteri e le leggende, eppure a questa piccola ed antica piantina così preziosa si lega una quantità di credenze davvero straordinaria, alcune delle quali provengono anche da molto lontano, dall’India, ad esempio, paese d’origine (secondo molti) del basilico stesso…

Il suo nome, deriva con buona probabilità dal greco Basileus o Basilikòs, che significa “re”, e sin dall’antichità in effetti uno dei principali ingredienti del famoso Pesto alla genovese era considerato una pianta regale, in ogni senso, si narra ad esempio che intorno alla tomba di Gesù, subito dopo la Resurrezione sia cresciuto del basilico, motivo per cui in alcune chiese ortodosse lo si colloca sotto l’altare e spesso viene usato anche per preparare l’acqua benedetta, oppure che esso sia stato raccolto sul luogo della Crocifissione ed in seguito diffuso in tutto il mondo dall’Imperatrice Elena, madre dell’imperatore romano Costantino.

Secondo un’altra tradizione, invece, Salomone seppellì la testa di Giovanni Battista all’interno di un vaso dove nacque anche del basilico. Una particolare situazione che ritroviamo alla base di varie interpretazioni anche successive tutte destinate ad accomunare il basilico a contenitori (vasi) all’interno dei quali vengono poste delle teste, nel XII secolo, ad esempio, venne composta in Italia una canzone popolare ispirata alla vicenda di Lisabetta da Messina (immagine), che conservava la testa dell’amante decapitato dai suoi fratelli in un vaso di basilico, in seguito trafugato dagli stessi fratelli. Un episodio, questo, che fu ripreso anche dal Boccaccio nel suo Decamerone.

Un’altra leggenda prevalentemente diffusa nel meridione d’Italia, racconta che intorno all’anno Mille, durante la dominazione dei Mori nel quartiere palermitano di Al Khalisa (oggi Kalsa) vivesse una bellissima fanciulla alla quale era stato impedito di uscire dalla propria abitazione dal padre geloso e che, pertanto, trascorreva quasi tutta la giornata curando le numerose piante che crescevano sul suo piccolo davanzale. Il destino volle però che un giorno passò di lì un soldato Moro, il quale, vista la fanciulla, se ne invaghi perdutamente. Tra i due nacque una bellissima storia d’amore ma, il giovane nascose alla ragazza di essere sposato e, per questo motivo, di dover rientrare presto in patria per tornare dalla legittima consorte, scoperta la verità, al termine di una notte di passione, la fanciulla lo fece addormentare per decapitarlo, prese poi la testa che venne imbalsamata e tramutata in un vaso dove fu fatta crescere una pianta di basilico che ogni giorno la giovane curava ed annaffiava con le proprie lacrime in ricordo del soldato amato e ucciso.

L’invidia, provocata nei vicini dal gesto della ragazza spinse in molti a rivolgersi agli artigiani più capaci della città chiedendo loro di realizzare coppie di vasi a forma di testa di Moro da esporre sui propri balconi, si diceva tra l’altro anche che un vaso di basilico sul balcone di una fanciulla indicasse chiaramente la disponibilità di quest’ultima a riceve l’innamoramento.

Ancora oggi, passeggiando per le vie di Palermo e di altre città siciliane non è difficile imbattersi in alcuni davanzali sui quali è possibile scorgere vasi con questa forma contenenti piante di basilico.

Ma non solo…

Anticamente, alcune popolazioni africane, credevano che se il basilico fosse stato tritato e lasciato essiccare coperto da una pietra, avrebbe generato uno scorpione, mentre nel caso in cui si fosse stati punti da uno scorpione il giorno stesso in cui si aveva mangiato del basilico (una coincidenza degna del miglior racconto di fantozziana memoria) non ci sarebbe stata più alcuna possibilità di salvarsi. Nel caso in cui le foglie di questa pianta fossero state tritate insieme ai resti di dieci granchi di fiume, il composto ottenuto avrebbe infine attirato a se tutti gli scorpioni presenti nelle vicinanze.

Lo storico greco Diodoro sosteneva che cibarsi di basilico avrebbe favorito la crescita dei pidocchi; nel suo “Dizionario della superstizione” (Castelvecchi Editore, 2012) Helmut Hiller scrive che per provare se una ragazza era vergine le si metteva sotto il piatto una pianta di basilico, nel caso in cui la fosse stata davvero non avrebbe toccato cibo. Nel XIX secolo, alcuni inglesi residenti in India giravano abitualmente indossando una collana in legno di basilico in grado, secondo loro e la religione Indù, di neutralizzare gli impulsi elettrici proteggendoli dai fulmini.

Anticamente inoltre, era molto radicata la credenza secondo cui il basilico sarebbe stato una pianta magica capace di dividere coloro i quali ne facevano uso tra chi le attribuiva poteri di natura benevole e chi invece la considerava circondata da un’aura malefica, e proprio a causa di quest’ultima categoria, per molto tempo si diffuse tra i coltivatori l’usanza di raccoglierla tentando di esorcizzarne la presunta natura maligna additando le piantine con epiteti sgradevoli e scongiuri.

Secondo gli antichi Greci e Romani, infine, per far crescere una piantina di basilico sana era imperativo seminarla accompagnando l’operazione con insulti e maledizioni, mentre nel Medioevo prima di passare alla raccolta delle piante bisognava purificare la mano destra immergendola in tre diverse fonti, adoperando un ramo di quercia e indossando candidi abiti di lino bianco.

Anche i galli lo consideravano una pianta sacra al punto tale da consentire la raccolta delle sue foglie solo a coloro che avevano seguito un complesso rituale di purificazione…

Il basilico, tuttavia, non è sempre stato considerato solo in maniera negativa, esistono infatti numerose affascinanti leggende che esaltano i poteri e le qualità di questa incredibile piccola pianta delle quali ci occuperemo la prossima settimana nella seconda ed ultima parte di questo articolo…