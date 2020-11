Arrestati i due truffatori del finto incidente: avevano colpito a Sestri Levante e Bergeggi

Posted on

Dalle 20 Aurelia chiusa in località Pizzo A causa delle forti piogge degli ultimi giorni una frana si è staccata dal costone di roccia su Passegiata De Andrè ostruendo in parte il passaggio sul tratto di lungomare interessato. Per motivi di sicurezza, la passeggiata è stata chiusa al transito di pedoni e ciclisti. Sempre in […]