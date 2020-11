Coronavirus, su Google Maps informazioni sull’affollamento dei mezzi pubblici in tempo reale

In tempo di pandemia e di regole ferree per evitare il contagio anche sui mezzi pubblici, scende in campo anche Google Maps che sta lanciando una serie di nuove informazioni circa l’affollamento di treni, metropolitane e bus in tempo reale, oltre che ai casi di coronavirus presenti nelle città in cui ci dirigeremo e molto altro come, ad esempio, verificare lo stato di affollamento di un centro commerciale. “Più di 1 miliardo di persone si rivolgono ancora a Google Maps per muoversi in questa nuova normalità. Questi aggiornamenti risultano particolarmente utile se andate fuori città e dovete essere al corrente delle linee guida del luogo, dei siti in cui si effettuano i test e delle restrizioni proprie di un’altra città, hanno fatto sapere da Google.