La maxi turbina a gas più potente d’Italia è ligure

Soprannominata “Monte Bianco” in quanto top europeo per potenza, la prima maxi turbina GT36, realizzata interamente da Ansaldo Energia, è stata presentata nello stabilimento di Genova e partirà via mare nei prossimi giorni per raggiungere la centrale elettrica di Porto Marghera. 520 tonnellate per 13,5 metri di lunghezza la nuova macchina, realizzata per Edison, consentirà di aumentare del 63% il rendimento energetico dell’impianto di Marghera Levante, abbattendo del 40% le emissioni di CO2 rispetto alla media dell’attuale parco termoelettrico italiano e del 70% quelle di ossidi di azoto: a regime, si tratterà dell’impianto termoelettrico più efficiente d’Europa.