Genova, la gente fatica ad osservare le norme anti COVID: ieri 173 sanzioni

Posted on

Andora / Loano. Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire ad Andora per un albero abbattuto dal vento sulla strada per Colla Micheri. Altro intervento a Loano per rimuovere un albero pericolante che rischiava di crollare sull’Aurelia. Pompieri mobilitati anche per altri interventi nel savonese. Fortunatamente non si registrano feriti. –