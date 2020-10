È di Savona uno dei 25 migliori liceali del Paese. A luglio Giacomo Manfredi si è diplomato con 100 e lode al liceo Grassi, nonostante un ultimo anno scolastico in piena emergenza Covid. E tra pochi giorni verrà premiato come Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella. “Bravissimo Giacomo, che ha portato in alto il nome della Liguria e ha saputo raggiungere gli obiettivi nonostante le difficoltà” è stato il commento del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.