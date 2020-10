E’ prevista per oggi in Prefettura la riunione per il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza a cui parteciperanno oltre al Prefetto di Savona Antonio Cananà anche il Questore, la sindaci Ilaria Caprioglio e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri con i vertici delle forze di polizia, per approfondire il Dpcm dello scorso 18 ottobre in tema di chiusura di vie o piazze soggette ad assembramenti dopo le 21.