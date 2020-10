Garlenda, assegnati i lavori per il rifacimento del torrente Lerrone

Si è tenuto presso il Municipio di Garlenda l’incontro tra l’amministrazione comunale, i tecnici ed i frontisti in vista dei lavori di rifacimento dell’argine del torrente Lerrone in zona Villafranca – Via Vigna Grande.

I lavori sono stati aggiudicati mediante gara all’Impresa Mainetto di Villanova d’Albenga, per un importo di circa € 1.500.000. L’inizio del cantiere è previsto entro fine anno ed avrà una durata di circa 12 mesi.

L’opera a cui l’Amministrazione sta lavorando da molti anni, ha trovato finanziamento tramite i “fondi mareggiata 2018” destinati alla messa in sicurezza del territorio.

Finalmente verrà messa in sicurezza tutta quella zona soggetta a forte erosione durante le piene del torrente.