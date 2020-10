Coronavirus, altri 170 casi in Liguria

Casi totali da inizio emergenza = 14.146 (+170)

🔹 di cui 1.922 individuati da screening e 12.224 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 3.595 (+121)

🔹 201 (-3) in ospedale (di cui 23 in terapia intensiva / UTI, -1)

🔹 1.724 in isolamento domiciliare (+21)

ℹ️ Nuovi positivi:

🔹 12 Asl1 (10 contatto di caso confermato, 2 attività di screening)

🔹 7 Asl2 (3 contatto di caso confermato, 4 attività di screening)

🔹 130 Asl3 (65 contatto di caso confermato, 64 attività di screening, 1 rientro da viaggio)

🔹 3 Asl4 (2 contatto di caso confermato, 1 attività di screening)

🔹 18 Asl5 (9 contatto di caso confermato, 9 attività di screening)

⚠️ Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

✅ Guariti non più positivi = 8.939 (+47)

⚫ Deceduti = 1.612 (+2)

🔬 Tamponi = 329.089 (+3.325)

🏥 Ospedalizzati = 201 (23 UTI)

📌 Asl1 = 12

📌 Asl2 = 17 (1 UTI)

📌 San Martino = 43 (12 UTI)

📌 Galliera = 37 (3 UTI)

📌 Gaslini = 8

📌 Asl3 Villa Scassi = 28

📌 Asl4 = 6

📌 Asl5 = 50 (7 UTI)

📊 Attualmente positivi per residenza = 3.595

IM = 237 (+12)

SV = 247 (+6)

GE = 1.708 (+109)

SP = 1.008 (-17)

Fuori regione = 116 (+0)

Altro o in fase di verifica = 279 (+11)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 3.032

📌 Asl1 = 795

📌 Asl2 = 519

📌 Asl3 = 597

📌 Asl4 = 310

📌 Asl5 = 811