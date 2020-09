Comunali, ecco i sindaci dei sedici comuni che hanno votato in Liguria

Elezioni comunali anche in sedici comuni della Liguria. Ad eccezione di Rocchetta Nervina e Santo Stefano al Mare dove è bastato il quorum per promuovere a primo cittadino l’unico candidato in corsa, in tutti gli altri comuni si è atteso il nome del Sindaco a partire dalle 9, orario di inizio di dello scrutinio.

Provincia di Genova:

CASELLA: Gabriele Reggiardo

COGOLETO: Paolo Bruzzone

CROCEFIESCHI: Filippo Bassignana

RONCO SCRIVIA: Rosa Olivieri

SAN COLOMBANO CERTENOLI: Carla Casella

TORRIGLIA: Maurizio Beltrami

VOBBIA: Simone Franceschi

ZOAGLI: Fabio De Ponti

Provincia di Imperia:

AQUILA D’ARROSCIA: Tullio Cha

PERINALDO: Vincenzo Di Donato

PIETRABRUNA: Massimo Rosso

ROCCHETTA NERVINA: Claudio Basso

SANTO STEFANO AL MARE: Marcello Pallini

Provincia di La Spezia

LERICI: Leonardo Paoletti

LEVANTO: Luca Del Bello

Provincia di Savona

ZUCCARELLO: Claudio Paliotto