Coronavirus, in Liguria superati i 100 casi in 24 ore: picco nello spezzino

Casi totali da inizio emergenza = 11.292 (+111)

🔹 di cui 1.520 individuati da screening e 9.772 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 1.862 (+92)

🔹 71 (+10) in ospedale (di cui 9 in terapia intensiva / UTI, +2)

🔹 697 in isolamento domiciliare (+51)

ℹ️ Nuovi positivi:

🔹 7 Asl1 (2 contatti, 5 attività di screening)

🔹 12 Asl2 (7 rsa, 5 attività di screening)

🔹 12 Asl3 (1 rsa, 2 accesso ospedale, 9 attività di screening)

🔹 80 Asl5 (40 contatti, 6 accesso ospedale, 34 attività di screening)

⚠️ Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

✅ Guariti non più positivi = 7.855 (+17)

⚫ Deceduti = 1.575 (+2)

🔬 Tamponi = 250.867 (+1.586)

🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 6

📌 Asl2 = 7 (2 UTI)

📌 San Martino = 2 (2 UTI)

📌 Galliera = 7

📌 Gaslini = 2

📌 Asl5 = 47 (5 UTI)

📊 Attualmente positivi per residenza:

IM = 97 (+2)

SV = 202 (+4)

GE = 932 (+8)

SP = 387 (+69)

Fuori regione = 86 (+0)

Altro o in fase di verifica = 158 (+9)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.908

📌 Asl1 = 143

📌 Asl2 = 312

📌 Asl3 = 725

📌 Asl4 = 124

📌 Asl5 = 604