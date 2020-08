Il campione motoGP Marco Melandri a Pietra Ligure

Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, annuncia: “Martedì pomeriggio, abbiamo avuto un ospite speciale a Pietra Ligure! In giro per i caruggi, abbiamo incontrato il campione di MotoGP Marco Melandri“.

“Una bella e gradita sorpresa! Marco, in vista del doppio appuntamento mondiale di settembre, che vede Pietra Ligure ospitare due tappe della Enduro World Series, si è allenato sui nostri sentieri – ha proseguito il primo cittadino pietrese – La rete sentieristica della Val Maremola consta già oltre 25 km in salita e circa 50 km in discesa. In sella alla sue e-bike e accompagnato da Nico Accame, si è divertito un mondo sia sulle tracce in salita, specifiche per e-bike, che sui sentieri in discesa che hanno messo Pietra Ligure sulla mappa delle destinazioni piu hot del momento. ‘Issallo’, ‘Sentiero del fieno’ e ‘Isallo Extasy’, ‘Rock n rolla’, ‘Dog Eat Dog’ e ‘Oltre Finale’ sono i nomi dei sentieri che stanno entrando nel cuore dei rider“.

“Siamo stra contenti che Marco abbia trovato i trails, immersi nella natura selvaggia del nostro entroterra, adrenalinici e capaci di regalare stimolanti difficoltà tecniche ma anche massimo godimento e scorci mozzafiato“.