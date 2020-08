Coronavirus, calano i contagi in Liguria: 21, dieci in meno rispetto a ieri

Aumentano ancora i casi di Coronavirus in Liguria, sono 21 i nuovi contagiati in regione, portando a 9 unità in più nel bilancio degli attualmente positivi. Continua il calo degli ospedalizzati in Regione, arrivando ad un totale di 20 unità (-2 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 219.770 (+1794)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.583 (+21)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.364 (-)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 9.219 (+21)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.341 (+9)

Casi per provincia di residenza

Imperia 70 (-1)

Savona 223 (+1)

La Spezia 62 (+1)

Genova 800 (+5)

Residenti fuori regione/estero 60 (+1)

Altro/in fase di verifica 126 (+1)

TOTALE 1.341



Ospedalizzati: 20 (1 in terapia intensiva) | -2

Asl1 4 (-1)

Asl2 3 (-1)

Policlinico San Martino 3 (1 in terapia intensiva) (-1)

Evangelico 0

Galliera 0

Gaslini 4

Asl3 globale 0

Asl4 globale 1

Asl4 Sestri Levante 1

Asl5 5 (+1)



Isolamento domiciliare: 345 (+12)

Totale guariti: 7.671 (+12)

Decessi: 1.571 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 58 (+5)

Asl2 292 (-42)

Asl3 380 (+41)

Asl4 143 (-10)

Asl5 377 (-97)

TOTALE 1.250

Questo il dettaglio dei 21 nuovi positivi:

ASL 1 – 2 di cui:

• 1 struttura sociosanitaria

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL 2 – 5 di cui:

• 3 contatti di caso confermato (di cui 2 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione

ASL 3 – 10 di cui:

• 6 contatti di caso confermato

• 1 rientro viaggio estero

• 3 segnalazioni dipartimento di prevenzione

ASL 5 – 4 di cui:

• 3 contatti di caso confermato

• 1 rientro viaggio estero

Si precisa che la specificazione della ASL sopra, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.