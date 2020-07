Coronavirus, i dati della giornata del contagio

Ecco il bilancio della Regione Liguria relativo al contagio di CVOID-19 in Liguria nelle ultime 24 ore.

Casi totali da inizio emergenza = 10.052 (+2)

🔶 di cui 1.257 individuati da test di screening o contact tracing e 8.795 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 1.142 (-21)

🔹 29 (+1) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / UTI, +0)

🔹 157 in isolamento domiciliare (-16)

✅ Guariti non più positivi = 7.345 (+2)

⚫ Deceduti = 1.565 (+1)

🔬 Tamponi = 169.186 (+1.509)

🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 8

📌 Asl2 = 5

📌 Asl3 Villa Scassi = 9

📌 Galliera = 2

📌 Asl4 = 2

📌 Asl5 = 3

📊 Attualmente positivi per residenza:

IM = 96 (-11)

SV = 76 (-1)

GE = 801 (-9)

SP = 25 (+0)

Fuori regione = 52 (+0)

Altro o in fase di verifica = 92 (+1)