A10, riaperto il tratto Albisola-Savona

Resta chiuso sulla A10 Genova-Savona il tratto tra la complanare di Savona e Albisola in direzione di Genova mentre è stato riaperto il tratto in direzione di Savona. Sono in corso le operazioni di ripristino a seguito di un incidente nel quale era coinvolto un mezzo pesante in fiamme al Km 40.

In direzione di Savona si segnala una coda di 12 Km tra Arenzano ed Albisola ed una coda di 8 km tra Genova Aeroporto e Genova Prà.



Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce si è formata una coda di 10 km da Masone in direzione della A10 Genova-Ventimiglia.

I veicoli che da Ventimiglia sono diretti verso Genova, devono percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza e successivamente immettersi sulla A26 Genova – Gravellona Toce o sulla A7 Serravalle – Genova in direzione di Genova.



Percorso inverso per chi proviene dalla A12 o da Genova ed è diretto verso Savona/Ventimiglia.

Sul luogo dell’evento sono presenti la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia.