A causa delle code sulla A10 che hanno raggiunto i 13 km a causa di cantieri nel tratto compreso tra Genova-Prà e Genova Pegli con il tratto che è stato riaperto solo intorno alle 10, è saltato il Consiglio Regionale previsto per questa mattina. Diversi consiglieri, infatti, proprio a causa della paralisi del traffico non sono riusciti a raggiungere in tempo utile la sede della Regione Liguria.

