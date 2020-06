Sanità locale, Righello (PD): “No alla privatizzazione degli ospedali di Cairo e Albenga”

Mauro Righello, consigliere Regionale PD, interviene sulla questione dell’accoglimento, da parte del TAR, del ricorso presentato dal Policlinico di Monza cntro l’assegnazione degli ospedali di Cairo e Albenga all’ Istituto Galeazzi di Milano, dopo la gara indetta l’ann oscorso da Alisa (che era già stata oggetto di un precedente ricorso), dichiarando:

“Avevamo già chiesto la revoca del procedimento di privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo, in quanto scelta errata. L’ospedale della Valbormida è stato chiuso durante l’epidemia e dopo si annuncia la riapertura del punto di primo intervento per 12 ore al giorno, come se oltre 40.000 cittadini potessero avere necessità solo per metà giornata. I servizi territoriali sono stati svuotati ancor prima del COVID e non vi è stata nessuna programmazione per lasciare almeno un ospedale provinciale pulito da COVID. Non vi è nessuna programmazione di come recuperare le lunghe liste di attesa per visite e diagnostica, che erano già pesantissime prima della pandemia ed ora si sono ulteriormente allungate. Insomma, non possiamo che registrare un gran caos della sanità Savonese e Ligure”.



Aggiunge il consigliere dem: “Faccio un appello aperto alla Giunta Regionale, nell’interesse dei cittadini:

a) revochi il procedimento di privatizzazione, che per altro a fine mandato avrebbe il sapore di un colpo di coda;

b) ripristini il funzionamento dell’ospedale pubblico di Cairo Montenotte, con pronto soccorso e batteria medica essenziale. Le risorse economiche ci sono visto che il Governo ha, ancor prima del COVID triplicato ifondi per la sanità pubblica;

c) ripristini il funzionamento dei servizi territoriali per la popolazione che spesso presenta alti tassi di vecchiaia;

d) metta in sicurezza le Pubbliche Assistenze, anche qui, dopo il pasticcio della gara di privatizzazione dei trasporti sanitari.

Infine, Righello, conclude: “Solo così potremo assicurare servizi sanitari pubblici all’atezza delle necessità dei cittadini”.