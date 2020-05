Savona, TPL Linea. Giuseppe Gulli, Uiltrasporti Liguria: “Ancora un’aggressione nei confronti dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale!

Giuseppe Gulli, segretario regionale Uiltrasporti Liguria, esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Tpl linea, che ieri sera ad Alassio sono stati vittima di un atto di violenza nel corso del turno di lavoro, che è terminato nel peggiore dei modi. Uno dei lavoratori, impegnati nell’attività quotidiana di verifica dei titoli di viaggio per il contrasto dell’evasione tariffaria, è finito al pronto soccorso. ‘Solidarietà e gratitudine va anche alle forze dell’ordine del Comune di Alassio intervenute a favore dei lavoratori di Tpl Linea – prosegue Giuseppe Gulli – in particolare all’agente aggredito durante l’operazione di individuazione del balordo, autore dell’aggressione ai lavoratori. La Uiltrasporti Liguria riporta all’attenzione delle istituzioni di ogni livello, il tema sempre attuale della sicurezza e della tutela dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale. È un appello rivolto anche a tutte le forze politiche, per una leale collaborazione al fine di fornire tutti gli strumenti utili a garantire la sicurezza dei lavoratori del TPL e dei cittadini utenti del servizio pubblico in momento di straordinaria e oggettiva difficoltà del nostro Paese’.

