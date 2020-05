Genova, corteo lavoratori Arcelor Mittal malgrado il Dpcm vieti manifestazioni in movimento

E’ di fatto la prima manifestazione di lavoratori durante questo periodo di emergenza. I dipendenti di ArcelorMittal hanno esteso fino ad oggi lo sciopero cominciato venerdì. Lo stop era stato proclamato dopo l’annuncio dell’azienda che ha deciso di mettere in cassa integrazione 200 lavoratori. Dopo il presidio di questa mattina davanti allo stabilimento genovese con il rispetto delle norme sanitarie in vigore è partito il corteo diretto verso la Prefettura malgrado il nuovo Dpcm vieti le manifestazioni in movimento come i cortei. Partecipano circa 500 lavoratori che indossano tutti mascherine e rispettano le distanze fisiche.

Condividi ora