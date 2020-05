Conferenza Stato-Regioni Ok, dal 18 maggio si riapre tutto

Bisognerà aspettare il 3 Giugno per muoversi tra regioni e per la riapertura delle frontiere con i Paesi UE senza quarantena, ma già da lunedì via libera alla riapertura di bar, negozi al dettaglio, centri commerciali, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e mercati non alimentari. E si potrà tornare con le dovute precauzioni anche nei musei, biblioteche e siti archeologici. L’intesa è arrivata questa sera durante la Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, da Lunedì si tornerà a circolare senza autocertificazione all’interno della propria regione con mascherine e mantenendo le distanze. Autorizzato anche il trasferimento nelle seconde case.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza nei bar si dovrà attendere il proprio turno in file indossando la mascherina con ingresso contingentato in base all’ampiezza del locale, nei ristoranti menù di carta, via i buffet e camerieri con mascherine e guanti e distanza di di due metri tra un tavolo e l’altro; per quanto riguarda i negozi, un metro di distanza tra clienti e addetti mentre nei centri commerciali e supermercati verranno utilizzati i termoscanner e sarà vietato l’ingresso a chi avrà più di 37.5 di febbre.

In spiaggia no agli sport di gruppo, sì al nuoto ma con distanziamento interpersonale. Nelle spiagge libere sarà presente la sorveglianza che dovrà far rispettare le distanze di sicurezza mentre negli stabilimenti privati, lettini e sdraio disinfettati ogni cambio cliente.

