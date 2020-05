In arrivo “bonus” da 500 euro per acquisto di bici e monopattini

Per favorire una mobilità sostenibile è in arrivo un bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini dal valore massimo di 500 euro senza limiti di reddito. Il bonus non spetterà a tutti cittadini, ma sono ai residenti delle città con più di 45mila abitanti. In Liguria le città interessate saranno solo tre capoluoghi su quattro: Genova, Savona, La Spezia; esclusa Imperia in quanto la popolazione della città è sotto i 45 mila abitanti.

Si tratta di un incentivo fino ad un massimo di 500 euro, pari al 70% della spesa d’acquisto. Significa che se si acquista una bici da 300 euro si potranno ricevere 210 euro, per un mezzo del valore di 700 euro il bonus erogabile sarà di 490 euro. L’erogazione sarà attiva dal 18 Maggio prossimo.



L’erogazione del bonus potrà avvenire in due modi: gli acquirenti potrebbero pagare per intero i mezzi per poi caricare scontrini e fatture su una piattaforma elettronica e ricevere il rimborso. Oppure, lasciare ai commercianti l’onere della pratica.