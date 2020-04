Si sta valutando lo spostamento

Dovrebbe svolgersi venerdì il Consiglio dei Ministri per l’esame del Decreto legge sulla liquidità alle aziende ma sul tavolo potrebbe esserci il rinvio a causa del Coronavirus delle elezioni amministrative in programma a Maggio che vedono coinvolta anche la Liguria con le Regionali. Il Ministro D’Incà avrebbe pensato al prossimo autunno come momento per andare alle urne.