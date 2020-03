Coronavirus, Toti:”Stanotte dalla Protezione Civile nazionale sono arrivate 30.900 mascherine”

“Vogliamo distribuirle già da oggi tramite i nostri sindaci liguri a tutti i cittadini, a partire da chi ne ha più bisogno”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti fa il punto: “Stanotte dalla Protezione Civile nazionale sono arrivate 30.900 mascherine FFP2 e 67.000 chirurgiche e nelle prossime ore arriverà il primo dei 4 milioni di quelle comprate da Usa e Cina. Vogliamo distribuirle già da oggi tramite i nostri sindaci liguri a tutti i cittadini, a partire da chi ne ha più bisogno. Nei nostri ospedali, in mezzo a ovvie difficoltà e grazie allo sforzo eroico di medici e operatori, stiamo reggendo: in due settimane abbiamo raddoppiato i posti in rianimazione, aumentato le terapie intensive, creato reparti dedicati ai malati di Coronavirus, strutture ad hoc per la degenza dei pazienti“.

“E grazie a questo sforzo straordinario ogni ligure sta ricevendo le cure di cui ha bisogno. Proprio per andare incontro a certe situazioni abbiamo rafforzato l’assistenza domiciliare, per aiutare chi sta vivendo la malattia a casa. Se in alcuni casi non sono arrivate le risposte richieste mi dispiace ma chiedo a tutti comprensione per un momento molto complesso e difficile in cui i sanitari si stanno spendendo in modo incredibile e se qualcuno ha ricevuto un’informazione in meno non è stato mai per cattiva volontà“.

“Inoltre, come vi ho già annunciato, stiamo sperimentando nuovi farmaci, test sierologici e inizieremo tamponi a tappeto in tutta la Liguria: per farlo abbiamo attivato nuovi laboratori, dando precedenza al personale della sanità in prima linea nella lotta alla malattia e al personale e agli ospiti delle residenze protette per gli anziani“.