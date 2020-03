Coronavirus, in arrivo mascherine dalla Sardegna. Toti: “Verranno messi immediatamente a disposizione del servizio sanitario pubblico e degli operatori della sanità”

Il totale dei dispositivi in arrivo ammonta a 40.727 pezzi di cui 2560 mascherine del tipo Ffp2 e 4.125 mascherine del tipo Ffp3 a cui si aggiungono 27.496 occhiali a mascherina, 7.985 mascherine monouso e 5246 tute.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ringrazia il suo omologo della Sardegna, Christian Solinas dopo la notizie dell’invio di parte del carico di mascherine sequestrato in porto a Cagliari: «Ringraziamo per la collaborazione Regione Sardegna che ci ha inviato parte di un carico di dispositivi di protezione individuale che era stato sequestrato dai NAS. Si prevede che possano arrivare domani (oggi per chi legge, n.d.r.) ed essere messi immediatamente a disposizione del servizio sanitario pubblico e degli operatori della sanità». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo aver appreso la notizia dell’invio di parte del carico da parte del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas.

Il totale dei dispositivi in arrivo ammonta a 40.727 pezzi di cui 2560 mascherine del tipo Ffp2 e 4.125 mascherine del tipo Ffp3 a cui si aggiungono 27.496 occhiali a mascherina, 7.985 mascherine monouso e 5246 tute.