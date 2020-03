Tornano a casa oggi i due genovesi bloccati a Cuba in quarantena

Erano rimasti bloccati in un ospedale pur negativi al COVID-19

Marta Cavallo e Filippo Colotto, i due cittadini genovesi rimasti bloccati a Cuba, oggi torneranno a casa. Lo aveva annunciato nella giornata di Domenica la senatrice genovese del Movimento 5 Stelle Elena Botto. Marta e Filippo hanno avuto il foglio di via dall’ospedale cubano dove erano stati ricoverati in quarantena, pur negativi al ters Covid-19. Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti aveva chiesto l’interessamento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che si è subito attivato per sbloccare la situazione.