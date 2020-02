Calcio, Serie D: Savona e Vado, derby a Ponente tra squadre in salute

Entrambe reduci da due vittorie importanti

E’ la domenica del derby tra Savona e Vado, cinque mesi dopo la vittoria rossoblu nella gara di andata per 2-1 le due compagini si ritrovano faccia a faccia in una partita dal peso specifico estremamente significativo soprattutto per la squadra di Tarabotto reduce dall’entusiasmante successo contro la Sanremese ma anche per il Savona il match del “Bacigalupo” rappresenta l’opportunità di centrare il terzo successo consecutivo e salire ulteriormente in una classifica che vede i biancoblu al nono posto in assoluta tranquillità. In settimana il tecnico biancoblu Luciano De Paola ha chiamato a raccolta i tifosi in un video

Il Savona punterà ancora sui suoi giovani che hanno ben impressionato nelle precedenti partite, a Sarzana la squadra ha chiuso il match con ben 7 “under” in campo. I biancoblu sono alla ricerca del terzo successo consecutivo che metterebbe definitivamente in sicurezza la classifica li vede con un confortante +7 sulla zona play out. Vado in piena media salvezza, 7 punti nelle ultime quattro partite hanno consentito alla squadra di Tarabotto di uscire dalla zona retrocessione e di puntare alla zona salvezza distante solo 5 punti, negli ultimi due mesi di campionato i rossoblu sono stati battuti solo da Casale e Lucchese in trasferta.

SERIE D GIRONE A LE PARTITE DELLA 22° GIORNATA ORE 14.30

Chieri-Verbania

Casale-Borgosesia

Fossano-Fezzanese

Ghivizzano-ForteQurceta

Ligorna-Bra

Prato-Lavagnese

Sanremese-Lucchese

Savona-Vado

Seravezza-Caronnese