Calcio, ancora buone notizie dal Settore Giovanile del Savona

Diversi i convocati nella Rappresentativa Regionale Under 15

Continua il buon lavoro del Settore Giovanile del Savona.

I Giovanissimi Regionali 2005 Riccardo Arboscello; Emiliano Bellotti; Luca Benini; Matteo Ferro; Manuel Gaglioti; Lorenzo Gallo; e Mattia Pische e sono stati convocati per un allenamento dal Comitato Regionale Liguria per la formazione della Rappresentativa Regionale Under 15.

I ragazzi sosterranno la seduta giovedì 30 gennaio alle ore 14.30 presso il campo Farragiana di Albissola Marina.