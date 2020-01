Loano, restyling al Molo Doria e alla scogliera dei Bagni Saitta

Gli interventi si sono resi necessari a seguito della violenta ondata di maltempo che lo scorso novembre ha colpito la Liguria

Sono in corso in questi giorni, a Loano, i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria dei Molo Doria (nei pressi di Palazzo Kursaal) e della scogliera che costituisce il “laghetto” dei Bagni Saitta. Gli interventi si sono resi necessari a seguito della violenta ondata di maltempo che lo scorso novembre ha colpito la Liguria e che ha compromesso l’integrità di queste opere: “Manufatti come il Molo Doria e la scogliera dei Bagni Saitta contribuiscono sensibilmente a proteggere il litorale della nostra città – ricordano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore ai lavori pubblici Remo Zaccaria – Grazie alla presenza di queste ed altre opere (la più importante delle quali è la diga soffolta) le mareggiate che purtroppo negli ultimi anni si sono fatte sempre più frequenti e sempre più violente hanno avuto a Loano un impatto molto più contenuto rispetto a quello registrato in altre zone della Liguria. E’ dunque fondamentale conservarli nelle migliori condizioni, effettuando gli interventi di manutenzione ogni qualvolta si rendono necessari”. Il consolidamento del Molo Doria è avvenuto grazie alla ricollocazione di numerosi massi, il maggiore dei quali ha un peso complessivo di circa 80 quintali; la scogliera, invece, è stata ripristinata “ricostruendo” le parti maggiormente ammalorate e danneggiate. Quest’ultima operazione, in particolare, risulta fondamentale in vista del futuro ripascimento delle spiagge, intervento già finanziato da Regione Liguria e già appaltato.